Wetter Bis 35 Grad am Wochenende: Doch das Unwetterpotenzial steigt Von dpa | 08.07.2023, 10:29 Uhr

Das Wochenende bringt den Menschen in NRW Temperaturen bis zu 35 Grad. Vereinzelt kann es bereits am Samstag zu starken Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Sonntag wird es dann schwülheiß, am Abend steigt das Risiko für kräftige Schauer und Gewitter immer weiter.