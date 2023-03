Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Berechnung Bis 2055 fast 1,6 Millionen Pflegebedürftige in NRW Von dpa | 30.03.2023, 12:08 Uhr

Wiesbaden (dpa/lnw) - Die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Nordrhein-Westfalen könnte nach einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes bis zum Jahr 2055 auf nahezu 1,6 Millionen steigen. Das entspricht gegenüber dem Jahr 2021 einer Zunahme um fast 400.000 Betroffenen oder von 33 Prozent, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden über eine Vorausberechnung mitteilte.