Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in ein Wahlurne in einem Wahllokal. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Strauch Demokratie Bis 10.00 Uhr: Mehr als 30 Prozent in Bielefeld gewählt Von dpa | 15.05.2022, 12:18 Uhr

Bereits in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale hat fast ein Drittel der Wahlberechtigten in Bielefeld gewählt. Das teilte die ostwestfälische Stadt auf Anfrage am Sonntagmorgen mit. 30,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten bis 10.00 Uhr schon ihre Stimme abgegeben.