Landgericht Düsseldorf Binnenschiffer mit Poller erschlagen: Prozess beginnt Von dpa | 20.10.2022, 02:18 Uhr

Mit einem gusseisernen Poller soll ein Obdachloser am Rande der Düsseldorfer Altstadt einen bayerischen Binnenschiffer erschlagen haben - weil er sich an seinem Schlafplatz gestört gefühlt haben soll. An diesem Donnerstag beginnt der Prozess.