Steinfurt Biker flieht vor Polizei und baut Unfall: Drei Verletzte Von dpa | 30.04.2023, 08:18 Uhr

Drei Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Greven (Kreis Steinfurt) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen Motorradfahrer, der zuvor aus bislang ungeklärter Ursache vor einer Verkehrskontrolle floh, wie die Polizei mitteilte. Danach fuhr er mit seiner Maschine in hohem Tempo bei Rot in eine Kreuzung und krachte dort mit einem Auto zusammen. Der 28-jährige Autofahrer und der 32-jährige Motorradfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein 25-jähriger Mitfahrer in dem Auto kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.