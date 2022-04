ARCHIV - Ein gefülltes Bierglas. Foto: Marius Becker/dpa/Illustration FOTO: Marius Becker Brauereien Bierproduktion in NRW 2021 um 2,7 Prozent gesunken Von dpa | 22.04.2022, 14:08 Uhr

Auch das zweite Jahr in der Corona-Krise hat den Brauern in Nordrhein-Westfalen zugesetzt. 2021 produzierten die landesweit 32 Brauereien mit mindestens 20 Beschäftigten insgesamt 15,7 Millionen Hektoliter alkoholhaltiges Bier, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das waren 2,7 Prozent oder 430.000 Hektoliter Bier weniger als 2020. Im ersten Corona-Jahr 2020 war der Rückgang mit einem Minus von 9,2 Prozent noch deutlicher ausgefallen. In den Zahlen sind Biermischgetränke sowie die vielen Klein- und Hausbrauereien nicht enthalten.