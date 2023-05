Carlsberg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Oberlandesgericht Bierkartell: 50-Millionen-Euro-Geldbuße für Carlsberg Von dpa | 02.05.2023, 14:13 Uhr

Wegen ihrer Beteiligung am Bierkartell ist die Brauerei Carlsberg vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Geldbuße in Höhe von 50 Millionen Euro verurteilt worden. Der 6. Kartellsenat sah es am Dienstag als erwiesen an, dass sich die in Hamburg ansässige Carlsberg Deutschland Holding GmbH eines Kartellverstoßes schuldig gemacht habe, als ein früherer Geschäftsführer im Jahr 2007 an einem Informationsaustausch über preissensible Informationen zwischen führenden deutschen Brauereien teilnahm.