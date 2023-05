Bundesgerichtshof zu Negativzinsen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Finanzen BGH: NRW kann nicht auf Negativzinsen aus Darlehen hoffen Von dpa | 09.05.2023, 10:37 Uhr

Im Rechtsstreit mit einer Bank über sogenannte Negativzinsen aus einem Schuldscheindarlehen bekommt das Land Nordrhein-Westfalen voraussichtlich kein Geld. Der Vorsitzende Richter des elften Zivilsenats, Jürgen Ellenberger, argumentierte am Dienstag in Karlsruhe bei einer vorläufigen Einschätzung, Zins sei im Rechtssinn Entgelt für zeitweise überlassenes Geld und dürfte somit eine Untergrenze bei null Prozent haben. Damit dürfte sich eine Umkehrung des Zahlungsstroms nicht vereinbaren lassen. Der Senat wollte an diesem Dienstag um 14.00 Uhr seine Entscheidung verkünden.