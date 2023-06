Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse BGH hebt Urteil gegen „falschen Arzt“ aus Hagen teils auf Von dpa | 28.06.2023, 11:34 Uhr

Der Prozess um einen Mann, der mit gefälschten Arzt-Zeugnissen im Hagener Impfzentrum tätig war, muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hob ein Urteil des Landgerichts Hagen gegen den Angeklagten vom November 2021 teilweise auf, nachdem die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatte. Eine andere Strafkammer des Landgerichts müsse neu verhandeln, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des BGH in Karlsruhe.