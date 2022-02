Bundesgerichtshof FOTO: Uli Deck Nordrhein-westfalen BGH bestätigt Lebenslänglich für Mord an Kita-Kind Von dpa | 25.02.2022, 12:07 Uhr | Update vor 20 Min.

Das Urteil gegen eine Kita-Erzieherin in Viersen am Niederrhein wegen Mordes an einem zweijährigen Mädchen ist rechtskräftig. Die Frau sei vom Landgericht Mönchengladbach zu Recht zu lebenslanger Haft verurteilt worden, entschied der Bundesgerichtshof. Auch die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld sei rechtens. Der BGH wies damit die Revision der Frau als „offensichtlich unbegründet“ zurück, wie er am Freitag mitteilte.