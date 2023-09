Bielefeld BGH bestätigt Urteil nach tödlichen Schüssen auf Parkdeck Von dpa | 20.09.2023, 11:41 Uhr | Update vor 58 Min. Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach den tödlichen Schüssen auf einem Parkdeck in Bielefeld ist das Urteil des Landgerichts Bielefeld rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision des Angeklagten und der sechs Nebenkläger verworfen, wie das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.