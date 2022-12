Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität BGH bestätigt Urteil nach Doppelmord von Espelkamp Von dpa | 28.12.2022, 13:10 Uhr

Das Urteil gegen den Doppelmörder von Espelkamp ist rechtskräftig. Die Revision durch den am Landgericht Bielefeld Ende März verurteilten Angeklagten hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verworfen, wie der BGH am Mittwoch mitteilte. Die Überprüfung durch den 4. Senat habe keine Rechtsfehler ergeben (Az.: 4 StR 304/22).