Bewusstlose 15-Jährige gefunden: Sexualdelikt vermutet Von dpa | 23.02.2023, 13:10 Uhr

Eine 15-Jährige ist in einem Waldstück in Dortmund mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Jugendliche sei am Mittwochabend von Passanten bewusstlos gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Sie sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden. Der Polizei habe sie gesagt, dass sie zu Fuß auf einem Gehweg durch den Wald unterwegs war, als sie ein unbekannter Mann von hinten überfallen habe. Danach habe sie aus noch unklarer Ursache das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.