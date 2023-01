Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Bewohnerin stirbt bei Hausbrand in Silvesternacht Von dpa | 01.01.2023, 12:01 Uhr

Eine Frau ist bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Balve-Beckum (Märkischer Kreis) ums Leben gekommen. Die 66-jährige Bewohnerin wurde am frühen Neujahrsmorgen während der Löscharbeiten tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude hatte bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte vollständig in Flammen gestanden und war nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.