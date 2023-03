Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Mönchengladbach Bewohner löscht Brand vor Eintreffen der Feuerwehr Von dpa | 11.03.2023, 11:50 Uhr

Ein Bewohner eines Zweifamilienhauses in Mönchengladbach hat einen Brand der Elektroverteilung im Keller noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr selbst gelöscht. Der Mann musste nach seinem Einsatz in der Nacht zum Samstag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar und wurde wegen des Brandschadens vorsichtshalber vom Stromnetz abgekoppelt.