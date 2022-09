Josefine Paul Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archiv up-down up-down Familienministerien Bewegung im Streit um „Sprach-Kitas“ - Paul will Lösung Von dpa | 23.09.2022, 17:26 Uhr

Im Streit über die Fortsetzung des Programms „Sprach-Kita“ über das Jahresende hinaus deutet sich Bewegung an. Mehrere Bundesländer signalisieren, das Programm fortsetzen zu wollen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) rief die Länder am Freitag im „ARD-Mittagsmagazin“ dazu auf, sich „sehr, sehr kurzfristig“ mit dem Bund zusammenzusetzen. „Dass wir in den nächsten vier Wochen sage ich mal - das ist die Zeit, die wir vielleicht miteinander haben - die ganze Geschichte einen“.