Ermittlungen Bewegung im Mordfall Claudia Ruf: neuer DNA-Test Von dpa | 13.04.2023, 10:32 Uhr

In die Ermittlungen zum Mord an der elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich vor 27 Jahren ist neue Bewegung gekommen. Die Ermittler bitten rund 200 Autofahrer aus dem Kreis Recklinghausen zum DNA-Test, wie die Polizei in Bonn am Donnerstag mitteilte.