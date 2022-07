ARCHIV - Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Urteil Bewährungsstrafe für lebensgefährliche Messerattacke Von dpa | 12.07.2022, 15:50 Uhr

Für eine lebensgefährliche Messerattacke in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 24-Jähriger zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den Mann am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. Außerdem muss er 800 Euro an das Opfer zahlen.