Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Bewaffneter Raub in Köln: Spezialeinheiten stürmen Wohnung Von dpa | 15.10.2022, 15:49 Uhr

Nachdem ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Köln Opfer eines Raubes wurde, hat die Polizei mit Spezialeinheiten die mutmaßliche Tatortwohnung gewaltsam gestürmt. Dabei wurden am Samstag eine Frau und ein Mann festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Nach ersten Ermittlungen habe sich ein 35-Jähriger bereits am Freitagnachmittag aufgrund eines Kaufinserates per Internetplattform mit einer fünfköpfigen Gruppe in der Wohnung getroffen. Dort soll er von mehreren Unbekannten gefesselt und mit Schusswaffen sowie Messern bedroht worden sein. Nachdem die Angreifer dem Mann sein Bargeld abnahmen, lösten sie den Angaben zufolge die Fesseln und verließen anschließend mit der Beute das Haus.