Bewaffneter Mann schlägt Kassiererin ins Gesicht Von dpa | 05.04.2022, 06:06 Uhr

Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend in Recklinghausen einen Supermarkt überfallen und einer 53-Jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen. Der mit einer Sturmhaube maskierte Räuber forderte eine 26-jährige Kassiererin mit einer gezückten schwarzen Waffe auf, die Kasse zu öffnen wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Weil diese laut Polizei nicht schnell genug geöffnet werden konnte, trat der Mann gegen die Kasse und flüchtete. Die Ermittler fahndeten nach dem Überfall nach dem Unbekannten, doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Die durch den Schlag verletzte Frau wurde vor Ort behandelt. Ihre Kollegin blieb unverletzt.