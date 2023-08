Ermittlungen Bewaffneter Laden-Überfall: Polizei sucht Männer in Essen Von dpa | 17.08.2023, 10:40 Uhr | Update vor 46 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Überfall auf ein Ladenlokal in Essen am Donnerstagmorgen sucht die Polizei zwei „jüngere Männer“. Die Verdächtigen hätten mit einer Schusswaffe gegen 9 Uhr den Laden überfallen und seien in einem schwarzen Auto in unbekannte Richtung geflohen, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Informationen zum Ablauf des Überfalls und zur möglichen Beute gab es zunächst nicht. Bei der Suche werde auch ein Hubschrauber eingesetzt, sagte die Sprecherin.