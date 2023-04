Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Bewaffneter Dieb fesselt Frau bei Raubüberfall Von dpa | 07.04.2023, 08:30 Uhr

Ein bewaffneter Mann hat bei einem Raubüberfall in einem Supermarkt in Mönchengladbach eine Frau gefesselt. Der Unbekannte hatte das Geschäft am Donnerstag kurz vor Ladenschluss durch den Lieferanteneingang auf der Rückseite des Gebäudes betreten und die 26-Jährige dort angetroffen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte.