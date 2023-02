Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Rechtsextremer Anschlagsplan auf Gymnasium: Bewährungsstrafe Von dpa | 10.02.2023, 16:14 Uhr

In seinem Kinderzimmer fand sich ein gefährliches Waffenarsenal: Ein Gymnasiast aus Essen wollte einen rechtsextrem motivierten Terroranschlag an seiner Schule begehen. Am Freitag wurde er dafür verurteilt.