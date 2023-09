Statistik Bevölkerung in NRW wächst auf 18.152.449 Menschen Von dpa | 28.09.2023, 08:09 Uhr | Update vor 44 Min. Bevölkerung Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen wächst weiter: Ende Juni 2023 lebten 18.152.449 Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Das waren 13.333 Einwohner mehr als zu Jahresbeginn. Die größte Stadt in NRW bleibt demnach Köln mit 1.086.138 dort ansässigen Personen, gefolgt von der Landeshauptstadt Düsseldorf mit 629.567 Einwohnern. Nummer drei ist Dortmund (593.941), auf Platz vier kommt Essen (586.344).