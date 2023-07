Bettler-Schild Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Bettler auf Fahrbahnen bislang kein Massenphänomen in NRW Von dpa | 28.07.2023, 11:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Bettler auf Fahrbahnen größerer Einfallstraßen sind nach Erkenntnissen des Landesinnenministeriums bislang kein größeres Problem in Nordrein-Westfalen. „Die Kreispolizei- und Ordnungsbehörden berichten bisher keine signifikanten Vorkommnisse“, heißt es in einer am Freitag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage.