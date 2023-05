Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Fahrradunfall Betrunkener stürzt und wird in Gefängnisklinik gebracht Von dpa | 20.05.2023, 14:18 Uhr

Ein polizeilich gesuchter Mann ist in Fröndenberg östlich von Dortmund mit dem Fahrrad verunglückt und über einen Umweg in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht worden. Der 38-Jährige stürzte in der Nacht zum Samstag mit seinem Rad und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zunächst von drei Ersthelfern versorgt, wie die Polizei mitteilte.