Gelsenkirchen Betrunkener schlägt Rettungskräfte und attackiert Polizisten Von dpa | 17.04.2022, 12:13 Uhr

Ein 24-Jähriger hat in Gelsenkirchen Rettungskräfte verletzt, die seine Mutter zu seiner eigenen Versorgung gerufen hatte. Zuvor hatte sich der betrunkene Mann am Samstagabend in der Wohnung seiner Eltern verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach schlug und verletzte er die Rettungskräfte leicht, woraufhin diese die Polizei alarmierten. Auch die herbeigeeilten Polizeibeamten griff der junge Mann an, wobei ebenfalls einer leicht verletzt wurde.