Verkehr Betrunkener schläft bei laufendem Motor im Auto ein Von dpa | 28.05.2023, 12:54 Uhr

Eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt eines 35-Jährigen in Euskirchen hat ihr Ende in einer Ausnüchterungszelle gefunden. Die Polizei traf den Mann in der Nacht zum Sonntag schlafend hinter dem Lenkrad eines stehenden Autos mit laufendem Motor an, wie die Polizei in Euskirchen am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige habe die Polizisten wüst bedroht und bestritten, mit dem Wagen gefahren zu sein. Ein Zeuge hatte aber per Notruf gemeldet, dass der Mann betrunken gefahren sei.