Verkehr Betrunkener richtet mit gestohlenem Bus großen Schaden an Von dpa | 06.10.2022, 14:50 Uhr

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hat ein 33 Jahre alter Mann in Herford einen Gelenkbus gestohlen und auf der nächtlichen Spritztour zahlreiche Unfälle gebaut. Zeugen hätten die Polizei am späten Mittwochabend auf die „wilde Fahrt“ aufmerksam gemacht, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Menschen seien nicht verletzt worden, der verursachte Sachschaden betrage nach ersten Schätzungen 100.000 Euro.