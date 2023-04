Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Donau-Ries Betrunkener ohne Führerschein gefährdet Polizistin Von dpa | 30.04.2023, 14:31 Uhr

Ein Betrunkener ohne Führerschein hat am Samstag in Monheim bei Düsseldorf mit rücksichtsloser Fahrweise mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Der 34-Jährige fuhr auf eine Polizeikontrolle zu, die sich an einem Stoppschild eingerichtet hatte, wie die Polizei mitteilte. Anstatt auf das Haltesignal einer Polizistin zu reagieren, gab der Mann Gas. Die Beamtin musste zur Seite auf den Gehweg ausweichen. Auf der wilden Flucht hupte der Mann, um sich Platz zu schaffen, ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen, wie es weiter hieß.