Unfälle Betrunkener kommt von Straße ab: Toter und drei Verletzte Von dpa | 18.06.2023, 10:52 Uhr

Ein 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Autounfall in Warstein (im Kreis Soest) gestorben. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei Soest mit. Der Wagen mit den vier Menschen sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen zwei Bäumen am Straßenrand geprallt und schließlich im Straßengraben auf der anderen Seite gelandet.