Städteregion Aachen Betrunkener flieht vor Polizei und lässt Auto einfach stehen Von dpa | 03.07.2022, 14:41 Uhr

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein betrunkener Autofahrer auf der Autobahn 544 bei Würselen gegen die Leitplanke geprallt. Anschließend ließ er sein Auto und seine beiden Mitfahrer zurück und flüchtete zu Fuß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen gab der 23-Jährige am frühen Samstagmorgen vor der Kontrollstelle auf der Autobahn Gas und flüchtete in Richtung Aachen. Als er die A544 bei Würselen verlassen wollte, verlor er die Kontrolle und kollidierte mit der Leitplanke.