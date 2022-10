Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Rheinisch-Bergischer Kreis Betrunkener fährt ohne linke Reifen über Autobahn Von dpa | 23.10.2022, 13:59 Uhr

Ohne die beiden linken Reifen am Auto ist ein Betrunkener offenbar mehrere Kilometer über die Autobahn 1 zwischen den Anschlusstellen Remscheid und Wermelskirchen im Bergischen Land gefahren. Dabei hätten an dem Fahrzeug sowohl die Gummibereifung, wie auch die Felgen vorne und hinten links gefehlt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Zeugen hatten in der Nacht das stark beschädigte Auto in Wermelskirchen entdeckt. Die Beamten trafen den 34 Jahre alten Fahrer betrunken an und veranlassten einen Alkoholtest und eine Blutprobe. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Vermutlich habe der Fahrer die beiden Reifen seines Fahrzeugs bei einer harten Kollision mit einem Bordstein oder ähnlichem eingebüßt und sei dann nur auf den Bremsscheiben weitergefahren, hieß es. Auf der Autobahn habe er entsprechende Kratzspuren hinterlassen, so der Sprecher.