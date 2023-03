Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Betrunkener beißt anderem Mann in Zug Ohrläppchen ab Von dpa | 12.03.2023, 08:28 Uhr

Bei einem Streit in einem Zug soll ein betrunkener 44-Jähriger einem anderen Mann ein Ohrläppchen abgebissen haben. Nach dem Vorfall im Regionalzug RE1 zwischen Mülheim und Essen kam er in Polizeigewahrsam. Der Mann und sein 50 Jahre alter Begleiter gerieten nach Angaben einer Zeugin am Samstagnachmittag mit einem 41-Jährigen aneinander und sollen mehrfach auf ihn eingeschlagen haben, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin mitteilte. Der 44-Jährige habe dem 41-Jährigen ins Ohr gebissen. Das Ohrläppchen sei dabei abgerissen worden und auf den Boden gefallen.