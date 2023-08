Essen Betrunkener Autofahrer soll Polizistin verletzt haben Von dpa | 25.08.2023, 16:12 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein betrunkener Autofahrer soll in Essen bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Polizistin verletzt haben. Eine Zeugin hatte einen offensichtlich betrunkenen Mann gemeldet, der auf der Straße gelegen habe und dann in ein Auto eingestiegen sei, berichtete die Polizei am Freitag.