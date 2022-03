Blaulicht FOTO: David Inderlied Hamm Betrunken und ohne Führerschein auf Polizei-Flucht Von dpa | 13.03.2022, 12:26 Uhr | Update vor 32 Min.

Bei einer Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Hamm mit seinem Wagen gegen einen Leitpfosten gekracht. Der 36-Jährige, der am frühen Freitagabend mit einem 18-jährigen Beifahrer unterwegs gewesen sei, habe unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem habe er keine gültige Fahrerlaubnis besessen. Bei der Verfolgungsjagd blieben alle Beteiligten unverletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.