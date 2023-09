Frechen Betrunken an der Zapfsäule: Weniger als einen Liter getankt Von dpa | 19.09.2023, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er weniger als einen Liter Kraftstoff getankt hat, ist ein betrunkener Autofahrer an einer Tankstelle in Frechen aufgefallen. Der Kassierer war schon wegen der geringen Menge stutzig geworden, aber zudem wirkte der Kunde verwirrt und desorientiert, wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Dienstag mitteilte. Der Mitarbeiter rief daher die Polizei. Deren Alkoholtest beim 51-Jährigen zeigte über drei Promille. Sicherheitshalber wurde eine Notärztin gerufen, die eine Blutprobe nahm. Die Uniformierten stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher und verboten die Weiterfahrt. Der Mann wurde von einer Bezugsperson abgeholt.