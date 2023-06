Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsverhandlung Untreueprozess gegen Ex-Pfarrer startet im Juli Von dpa | 29.06.2023, 16:56 Uhr

Fast zwei Jahre nach der Anklageerhebung steht der Prozesstermin gegen einen katholischen Priester aus Hückelhoven fest. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Mönchengladbach mitteilte, muss sich der 59-Jährige vom 12. Juli an wegen Untreue in über 140 Fällen und Geldwäsche in mehr als 60 Fällen vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten.