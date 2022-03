Polizei FOTO: Philipp von Ditfurth Polizei-Untersuchung Betrug bei Glücksspiel? Durchsuchungen in drei Bundesländern Von dpa | 24.03.2022, 17:18 Uhr | Update vor 2 Std.

In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat es großangelegte Durchsuchungen wegen Verdachts auf Steuerbetrug bei Glücksspielen gegeben. Konkret gehe es um Ermittlungen gegen mehrere Personen, die Geldspielautomaten und andere Unterhaltungsspielgeräte manipuliert haben sollen, teilte die Polizei in Freiburg am Donnerstag mit.