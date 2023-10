Verkehr Betonklotz auf Strecke beschädigt Zug: Polizei ermittelt Von dpa | 19.10.2023, 15:00 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf dem Weg nach Kempen bei Krefeld ist ein Regionalexpress am Donnerstag frontal gegen einen Betonklotz gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Triebfahrzeugführer hatte demnach einen Schlag gegen den Zug bemerkt, konnte aber weiterfahren. Am nächsten Bahnhof in Kempen stellte er dann Schäden am Zug fest und verständigte die Polizei. Die sperrte die Strecke daraufhin und entdeckte den Betonklotz im Gleisbett. Wie der Klotz dort hingekommen war, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Über die Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt. Die „Rheinische Post“ hatte berichtet.