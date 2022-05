ILLUSTRATION - Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild FOTO: Arne Dedert Pilotprojekt Besonderer Blick: Polizei sucht weitere „Super-Recognizer“ Von dpa | 18.05.2022, 06:12 Uhr

Sie sehen was, was andere nicht sehen: Sogenannte „Super Recognizer“ haben zum Beispiel ein besonderes Personengedächtnis. Die NRW-Polizei will in ihren Reihen solche Talente finden - es könnten bis zu 1000 Beamte sein, so Innenminister Herbert Reul (CDU).