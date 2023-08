Verwaltung Besetzungsstreit um Präsidentenjob am Oberverwaltungsgericht Von dpa | 18.08.2023, 13:41 Uhr | Update vor 1 Std. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Jahre nach dem Wechsel der Präsidentin am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in den Ruhestand hat sich um die Nachfolge ein Besetzungsstreit entwickelt. Nach dem Vorschlag einer Kandidatin oder eines Kandidaten von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) haben zwei Mitbewerber ein sogenanntes Konkurrentenstreitverfahren um den Top-Posten am OVG in Münster eingelegt. Die Verwaltungsgerichte in Düsseldorf und Münster bestätigten am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass entsprechende Eilanträge eingegangen seien.