Ermittlungen Beschuldigter im Fall eines 2020 erschossenen in U-Haft Von dpa | 04.07.2023, 16:38 Uhr

Im Fall eines Ende 2020 in Ahlen erschossenen Mannes hat die Polizei am Dienstag einen Beschuldigten festgenommen. „Der 44-Jährige soll Ende 2020 in Ahlen und Hamm versucht haben, zwei uns namentlich bekannte Personen zu überreden, den 34-Jährigen zu töten“, erklärt die Leiterin der Mordkommission bei der Polizei in Münster laut Mitteilung. Die beiden hätten aber abgelehnt und gelten nicht als Tatverdächtige, sagt Julika Böhlendorf. Die Ermittlungen zum Täter dauern noch an.