Arbeitsmarkt Bericht: Zahl der Mehrfachjobber in NRW stark gestiegen Von dpa | 11.06.2023, 17:27 Uhr

Die Zahl der Menschen, die in NRW mehr als einem Job nachgehen, ist laut einem Medienbericht in den vergangenen Jahren um 40 Prozent gestiegen. Die „Rheinische Post“ (Montag) zitierte einen Sprecher des Düsseldorfer Arbeitsministeriums, dem zufolge im September 2022 insgesamt 723.874 Personen im Nebenjob geringfügig beschäftigt waren. Zehn Jahre zuvor habe die Zahl noch bei 516.545 Menschen gelegen. Bei den Mehrfachjobbern handele es sich in der Mehrheit um Fachkräfte - 437.636 verfügten demnach über eine abgeschlossene Berufsausbildung.