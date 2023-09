Industriekonzern Bericht: Thyssenkrupp vor Teilverkauf von Stahlsparte Von dpa | 28.09.2023, 21:48 Uhr | Update vor 47 Min. Thyssenkrupp Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Bei der Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp könnte einem Pressebericht zufolge bald der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky einsteigen. Vertreter des Industriekonzerns führten mit diesem vertiefte Gespräche, berichtete das „Handelsblatt“ (Freitag). Nach derzeitigem Stand solle Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte erhalten und die Thyssenkrupp AG in gleicher Höhe beteiligt bleiben. Thyssenkrupp und ein Sprecher Kretinskys lehnten am Donnerstag einen Kommentar ab.