Corona-Schnelltests Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Bericht: Köln geht von hoher Dunkelziffer bei Inzidenz aus Von dpa | 03.03.2023, 05:09 Uhr

Köln geht einem Medienbericht zufolge von einer Inzidenz aus, die den offiziell gemessenen Wert um ein Vielfaches übersteigt. „Die Viruslast im Abwasser hatte bereits vor Karneval eine steigende Tendenz, dieser Trend hat sich in der Zeit des Straßenkarnevals und in der Woche danach fortgesetzt“, zitierte die „Rheinische Post“ (Freitag) eine Sprecherin der Stadt Köln. „Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Inzidenz mittlerweile zehnfach so hoch liegt wie der offiziell gemessene Wert.“