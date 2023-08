Unfall Bergunfall: Deutscher stürzt 100 Meter in Tiefe Von dpa | 23.08.2023, 19:05 Uhr | Update vor 57 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Klettertour in Südtirol tödlich verunglückt. Am frühen Mittwochnachmittag sei der Mann aus Haltern am See aus noch ungeklärter Ursache am Klettersteig Lampskopf bei Pflersch rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt, wie der örtliche Bergrettungsdienst auf Anfrage bestätigte. Der Mann, der den Angaben zufolge Jahrgang 1954 war, war mit seiner Tochter unterwegs. Auf dem letzten Abschnitt des Steigs verlor er den Halt und stürzte vor den Augen der Tochter ab.