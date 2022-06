Ein originales Baumhaus aus dem Hambacher Forst bei der Sonderausstellung im Deutschen Bergbau-Museum. Foto: Roland Weihrauch/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über diese Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Roland Weihrauch Ausstellung Bergbau-Schau über Umweltpolitik und Rekultivierung Von dpa | 08.06.2022, 16:10 Uhr

Den Themen Umweltpolitik und Rekultivierung in Bergbauregionen in der DDR und der BRD ist eine Ausstellung in Bochum gewidmet. Vor allem geht es um den Abbau von Bodenschätzen im Ruhrgebiet, in der Lausitz und im Erzgebirge.