Benin-Bronzen: Sinn der Rückgabe steht außer Frage Von dpa | 10.05.2023, 05:42 Uhr

In der Diskussion um den Verbleib der von Deutschland an Nigeria zurückgegebenen Benin-Bronzen hält die Leiterin der Benin Dialogue Group, Barbara Plankensteiner, an Restitutionen fest. „Die Rückgabe erfolgte bedingungslos, da es sich eindeutig um koloniales Raubgut handelt“, sagte Plankensteiner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Der Sinn der Rückgabe steht außer Frage.“