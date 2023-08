Tradition Belgische Bruderschaft brät Riesenomelette Von dpa | 15.08.2023, 15:05 Uhr | Update vor 8 Min. Belgier braten Riesenomelett Foto: Koen Blanckaert/BELGA/dpa up-down up-down

11.000 Eier, 50 Kilo Speckwürfel, 25 Liter Öl, 5 Kilo Schnittlauch und 500 Gramm Gewürze: Tausende Menschen haben in Belgien die traditionelle Zubereitung eines Riesenomelettes in der kleinen Stadt Malmedy besucht. Insgesamt seien rund 6000 Menschen in die Stadt mit knapp 13.000 Einwohnern - nicht weit von der Grenze zu Deutschland gelegen - gekommen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Dienstag.